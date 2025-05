Apre a Maiori “Amalfi in Style” di Natalie Rosa Santelia: tour esclusivi in barca e servizi turistici personalizzati

Inserito da (Admin), venerdì 2 maggio 2025 04:22:38

A partire dal 30 aprile 2025, Maiori accoglie una nuova realtà dedicata all'accoglienza e all'esperienza turistica di qualità: "Amalfi in Style" di Natalie Rosa Santelia, con sede su Corso Reginna n. 18.

L'agenzia nasce con l'obiettivo di offrire ai visitatori che vogliono vivere la Costiera Amalfitana e l'Isola di Capri in modo esclusivo un'ampia gamma di escursioni e tour in barca a bordo di eleganti gozzi classici italiani, tra cui il prestigioso Aprea Mare "Don Giovanni".

Il sito ufficiale www.amalfinstyle.com presenta tutte le opzioni disponibili: crociere al tramonto, tour privati, servizio water taxi veloce con gommone da 7 metri, oppure transfer esclusivi via mare per raggiungere ristoranti della costa in occasione di pranzi o cene romantiche.

Non solo mare: "Amalfi in Style" propone anche il noleggio di scooter, trasferimenti NCC (auto con conducente), prenotazione biglietti per i traghetti, escursioni hiking tra sentieri panoramici e suggestivi lemon tour per scoprire i profumi e i sapori autentici della Costiera.

Tutti i servizi garantiscono cortesia e professionalità al giusto prezzo, che è poi la mission che contraddistingue Natalie e il suo team.

Per maggiori informazioni:

📞 Ufficio: +39 350 1724282

📱 Mobile: +39 333 7162344

📧 Email: amalfinstyle@gmail.com

🌐 Sito web: www.amalfinstyle.com