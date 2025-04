A Cetara braccio di ferro tra Comune e Capitaneria. Il sindaco Della Monica: «Così si mette in ginocchio il paese» [VIDEO]

Inserito da (Admin), mercoledì 30 aprile 2025 22:17:22

«A Cetara fa discutere la contrapposizione tra il Comune e la Capitaneria di Porto di Salerno in merito alla soppressione di un'area di sosta nei pressi della banchina». Inizia così il servizio andato in onda oggi pomeriggio su TGR Campania firmato da Anna Testa (vedi video in basso).

«Tutto ha avuto inizio ad agosto 2024 quando sono state multate circa 30 automobili di residenti, parcheggiate sul ciglio banchina - spiega ai microfoni il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, che continua - Poi, da ottobre a dicembre ci siamo riuniti in più occasioni con la Capitaneria di Porto di Salerno e la Regione Campania per trovare un accordo», regolamento che, però, viene contestato dalla Capitaneria di Porto attraverso un ricorso al Tar, proprio l'ultimo giorno utile. La pronuncia è attesa per il 13 maggio.

«Perdere 30 posti auto a Cetara, significa chiudere il paese» afferma il primo cittadino che ha chiesto un incontro urgente con il Ministro Salvini, vice-presidente del Consiglio e Ministro delle infrastrutture e Trasporti.

La Capitaneria di Porto, invece, attraverso una nota afferma che «il parcheggio di autovetture a ciglio banchina riduce considerevolmente la possibilità di accesso, restringendo l'area transitabile ben al di sotto dei limiti minimi previsti dalle relative norme tecniche».

Leggi anche:

- Il Vescovado - Nuovo regolamento del porto di Cetara, il Sindaco chiede l'intervento del Ministro Salvini

- Il Vescovado - Il Comune di Cetara si costituisce dinanzi al Tar contro il ricorso della Capitaneria di Porto di Salerno