Minori, il Comune richiama i gestori extralberghieri: "Check-in consapevole e rispetto della raccolta differenziata"

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), venerdì 11 luglio 2025 07:40:03

L'Amministrazione Comunale di Minori invita tutti i proprietari e gestori di strutture extralberghiere (B&B, case vacanza, affittacamere, ecc.) a porre la massima attenzione a due aspetti fondamentali per la tutela del nostro territorio e della qualità dell'accoglienza turistica:

CHECK-IN CONSAPEVOLE E TRASPARENTE

"È fondamentale che il momento del check-in non sia solo una formalità, ma un'occasione per:

Informare con chiarezza gli ospiti sulle regole della casa e del Comune;

Consegnare materiali informativi, anche in lingua, relativi alla raccolta differenziata e agli orari di conferimento.

Un check-in ben fatto aiuta a prevenire comportamenti scorretti, migliora l'esperienza degli ospiti e tutela l'immagine del nostro paese".

RACCOLTA DIFFERENZIATA: RESPONSABILITÀ COMUNE

"È stato rilevato che, troppo spesso, i turisti lasciano i rifiuti domestici nei cestini stradali, causando disagi igienico-sanitari e danni al decoro urbano. Chiediamo la vostra collaborazione per:

Fornire agli ospiti contenitori adeguati per la raccolta differenziata in struttura;

Spiegare con chiarezza (anche tramite materiale visivo) come separare correttamente i rifiuti;

Evitare che gli ospiti abbandonino sacchetti nei cestini pubblici, soprattutto nelle ore notturne o in giorni non previsti per il ritiro.

Minori è patrimonio di tutti: tuteliamolo insieme, anche attraverso piccoli gesti quotidiani.

Contiamo sulla vostra sensibilità e collaborazione per rendere il nostro borgo sempre più accogliente, pulito e sostenibile".

La Polizia Municipale vigilerà su eventuali infrazioni, provvedendo ad elevare verbali in caso di mancato rispetto delle regole.