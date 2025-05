Al via CampaniAlleva 2025: la fiera che celebra la biodiversità zootecnica del Sud Italia /FOTO

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 10 maggio 2025 11:41:58

È ufficialmente iniziata ieri, 9 maggio, l’edizione 2025 di CampaniAlleva, la fiera che da tre anni sta rivoluzionando il modo in cui il Sud Italia racconta e valorizza la sua biodiversità zootecnica. In programma dal 9 all’11 maggio presso il polo fieristico di Benevento, l'evento si estenderà su una vasta area di 20mila metri quadrati coperti e 30mila scoperti, ospitando oltre 1500 animali di 145 razze diverse. Quella che si è aperta è già una delle più grandi esposizioni della biodiversità animale italiana.

CampaniAlleva non è solo una fiera, ma un racconto profondo del legame tra uomo, animale e territorio, un'occasione che celebra la visione politica e rurale di chi, come gli organizzatori, si batte per la valorizzazione delle tradizioni zootecniche locali. "Abbiamo raggiunto oltre 500 espositori e non era affatto scontato", ha sottolineato con orgoglio Davide Minicozzi, presidente dell'Associazione Allevatori della Campania e del Molise, parlando della terza edizione della manifestazione. "Abbiamo riportato a Benevento la Mostra Nazionale della Marchigiana, avremo 200 cavalli con spettacoli che dureranno 10 ore al giorno, e accoglieremo allevatori da tutta Italia, dal Trentino alla Sicilia."

La fiera ospiterà anche esemplari pregiati di cavalli arabi, il cui valore sfiora il mezzo milione di euro, e numerose razze autoctone italiane. "CampaniAlleva è prima di tutto difesa del territorio e del suo peculiare patrimonio genetico", ha ribadito Minicozzi. L'evento, che ha già portato a un’occupazione delle camere al 98% nel Sannio, genera un indotto economico stimato di oltre 2 milioni di euro in una sola settimana, dimostrando l'importanza strategica di questa manifestazione.

Alla presentazione dell'evento hanno partecipato numerosi esponenti istituzionali, tra cui l'Assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, il Sindaco di Benevento Clemente Mastella e il Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi, che hanno sottolineato il valore di CampaniAlleva sia per la zootecnia italiana che per la promozione dell’identità rurale del Mezzogiorno. "Benevento è capitale della zootecnia italiana e accoglieremo nel migliore dei modi chi verrà da fuori", ha dichiarato Mastella.

CampaniAlleva non si limita alla zootecnia, ma si configura come una vera e propria esperienza sensoriale e partecipata, con una ricca offerta enogastronomica, convegni, workshop, fattorie didattiche, laboratori artigiani, spettacoli equestri e attività culturali, pensati per famiglie, appassionati e professionisti del settore. "Oggi è una manifestazione unica nel suo genere", ha concluso Augusto Calbi, direttore dell’Associazione allevatori Campania e Molise, ricordando come l’evento, nato come una scommessa, sia ormai diventato un appuntamento imperdibile per la valorizzazione della biodiversità e delle tradizioni agricole italiane.

(Foto: Leopoldo De Luise)