Enoturismo in Costa d'Amalfi: il sapore unico di un vino e la magia di un territorio estremo

Inserito da MD (Admin), lunedì 11 agosto 2025 12:30:04

Per vivere esperienze autentiche e di qualità superiore, il primo passo è soggiornare in uno dei 13 splendidi comuni che compongono la Costa d'Amalfi. È qui, tra panorami mozzafiato e tradizioni secolari, che l'enoturismo trova una delle sue massime espressioni: le Cantine Marisa Cuomo di Furore.

Il borgo, incastonato tra cielo e mare, custodisce vigneti eroici che si arrampicano su terrazzamenti a picco sulla scogliera. Qui nasce il celebre Fiorduva, simbolo di un territorio estremo che regala vini dal carattere inconfondibile.

Grazie alle visite guidate, è possibile scoprire i segreti di questa eccellenza enologica: dalle cantine scavate nella roccia ai filari che guardano il Mediterraneo, fino alla degustazione dei vini più prestigiosi accompagnati dalle specialità dell'Hostaria Baccofurore, tempio della cucina locale.

Prenotando uno dei tour, si entra in contatto diretto con l'anima della Costa d'Amalfi: un intreccio di natura, lavoro e passione che trasforma ogni calice in un racconto di mare e montagna.

Ricordiamo a quanti stanno programmando un viaggio in Costiera Amalfitana l'importanza di scegliere strutture situate all'interno del territorio dei 13 comuni che ne fanno parte, così da evitare esperienze negative legate a soggiorni in aree esterne. I comuni della Costa d'Amalfi in cui soggiornare sono: Positano, Praiano, Furore, Conca dei Marini, Amalfi, Atrani, Scala, Ravello, Tramonti, Minori, Maiori, Cetara e Vietri sul Mare.

Per prenotare

🔗 MariaCuomo.com

📞 +39 347 154 7036