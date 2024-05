Siria Arpino di Minori si aggiudica il terzo posto al campionato Aibes Lazio-Umbria e accede alle fasi nazionali

Inserito da (Admin), mercoledì 1 maggio 2024 21:37:13

Il campionato Aibes Lazio-Umbria, svoltosi lunedì 29 aprile all'hotel Crown Plaza di Roma, ha visto emergere una nuova stella nel panorama della mixologia italiana: Siria Arpino, che ha conquistato il terzo posto grazie alla sua creatività e maestria nel miscelare liquori unici e sapori autentici. Arpino, originaria di Minori e classe 1999, ha presentato un cocktail ispirato al concetto giapponese di "IKIGAI", che rappresenta lo scopo di vita o ciò che motiva una persona a svegliarsi ogni mattina.

Il drink "IKIGAI" è una composizione ricercata di grappa Nonino invecchiata 8 anni, Amaro Nonino Quintessentia, sciroppo di orzata Fabbri, sciroppo di Calamansi e Yuzu Fabbri, e un tocco finale di limone della costiera amalfitana. Questi ingredienti non solo si fondono per creare un'esperienza gustativa eccezionale, ma incarnano anche la filosofia di Arpino di dare vita a cocktail che raccontino storie e suscitino emozioni.

L'Associazione Italiana Bartender E Sostenitori (AIBES) organizza questo evento per promuovere l'arte e la scienza della mixologia, offrendo ai bartender una piattaforma per esibire le loro competenze e innovazioni. Con questo riconoscimento, Arpino ha consolidato la sua reputazione come una delle bartender più promettenti della sua generazione, guadagnando un posto nella finale nazionale, dove si misurerà con altri top mixologist del paese.

Dopo aver affinato le sue abilità lavorando in rinomate strutture in Italia e all'estero, quest'anno Siria Arpino porterà la sua expertise allo speakeasy Hotel Sirenuse a Positano, il "Don't Worry Bar", dove continuerà a deliziare gli intenditori di cocktail con le sue creazioni innovative.

Con il suo approccio unico e la sua passione per il bartending, Arpino è sicuramente un nome da tenere d'occhio nel prossimo futuro della mixologia italiana.