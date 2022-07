Santa Maria del Bando. Coppia di turisti trova chiuso il cancello e utilizza il sito come bagno a cielo aperto

Scritto da (Admin), domenica 31 luglio 2022 13:40:33

Ultimo aggiornamento domenica 31 luglio 2022 14:11:44

Incuranti delle videocamere di sorveglianza e del fatto che, a pochi passi, insiste una struttura ricettiva che affaccia proprio sull'entrata del cancello che porta alla Grotta di Masaniello e alla Chiesa di Santa Maria del Bando, una coppia di turisti ha deciso di utilizzare la strada pubblica per i loro bisogni fisiologici.

In questa calda giornata estiva, con la temperatura che sfiora i 35 gradi, una coppia di presunti turisti si è incamminata, verso le 13, dalla piazza di Atrani prendendo le scale che portano al Santuario di Santa Maria del Bando.

Arrivati davanti al cancello chiuso, non sappiamo se per una necessità impellente o per dispetto, hanno deciso di fare i loro bisognini (se così si può dire, ndr) all'aria aperta, incuranti delle videocamere di sorveglianza che puntavano proprio sull'area, con tanto di cartelli "Area Videosorvegliata".

Un gesto di inciviltà denunciato da Giovanni Proto che da più di 20 anni è delegato dalla curia a ripristinare e preservare la bellezza di questi luoghi.

«Credo sia stato un dispetto! - ci ha rivelato Giovanni Proto - Sono arrivati fin qui, hanno trovato chiuso e sono andati via. Poi dalle telecamere si vede che ritornano e lasciano qui un brutto ricordo di loro. Non posso dirvi cosa ho trovato: una vergogna. Ci siamo subito attivati per ripulire, con l'ausilio di acqua e detersivo disinfettante»

Proprio recentemente siamo stati ospiti di questo sito che nella sua unicità coniuga al piacere di una vista mozzafiato un tuffo nel passato della grande storia della Costa d'Amalfi e ci preme ricordare, a quanti volessero visitarlo, che è sempre necessario contattare il sig. Giovanni ai recapiti qui riportati:

- e-mail: giovanniproto1@alice.it;

- telefono e whatsapp: 3346658898;

- messaggio privato sulla pagina facebook @santamariadelbando.

