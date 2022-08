Incidente di Maiori, medici non si pronunciano per dichiarare fuori pericolo di vita le donne finite nel vallone

Scritto da (PNo Editorial Board), martedì 23 agosto 2022 12:13:41

Non si sbilanciano i medici che stanno seguendo con attenzione le due donne precipitate nel vallone a Maiori sabato scorso, dopo aver perso il controllo dello scooter che avevano preso a noleggio.

Per entrambe, ricoverate al "Ruggi d'Aragona" di Salerno, la prognosi resta riservata: i medici non si sono ancora pronunciati per dichiarare fuori pericolo di vita le donne.

La madre della bambina, che viaggiava su un secondo scooter insieme al papà, non sarebbe in pericolo di vita, ma le fratture riportate sono comunque tante (alle costole, alle vertebre e al bacino) e il quadro clinico è ancora vulnerabile.

Più grave la situazione dell'amica che era sul motorino con lei e che è ancora ricoverata in Chirurgia d'Urgenza. Emodinamicamente instabile, non presenta abbastanza pressione nel sistema circolatorio per mantenere il flusso del sangue in modo affidabile a tutte le varie parti del corpo in cui dovrebbe essere.