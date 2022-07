Ancora un video hot a Positano, questa volta girato in spiaggia

Scritto da (Admin), domenica 31 luglio 2022 22:11:05

Ultimo aggiornamento domenica 31 luglio 2022 22:11:05

L'estate più calda di sempre e non solo per il torrido anticiclone africano che sta attanagliando anche la Costa d'Amalfi.

In meno di 48 ore è il secondo video hot che arriva in redazione, questa volta girato in spiaggia e di notte a Positano.

Ricordiamo sempre che il reato è stato derubricato con una sanzione amministrativa e il dispositivo dell'art. 527 Codice Penale stabilisce che «chiunque, in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, compie atti osceni è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000».

Anche in questo caso sarà ovviamente impossibile risalire all'identità della coppia protagonista di questo filmato.

Nel video non si lascia adito a dubbi e, seppur di pochi secondi, si intravede chiaramente l'atto sessuale tra i due, impegnati nella "posizione da dietro" del kamasutra.

Il video potrebbe risalire a sabato notte, probabilmente di turisti in cerca di trasgressione.

Immaginiamo che dopo aver visionato questo video, in molti aggiungeranno alla borsa del mare anche un disinfettante spray per i lettini.

Leggi anche:

Turisti indisciplinati in Costa d'Amalfi: a Maiori c'è chi si cambia il costume davanti a tutti e chi dorme nelle aiuole

Spettacolo indecente a Positano: sesso orale lungo la Statale Amalfitana in pieno giorno