A Tramonti al via i lavori di riasfaltatura SP 141 per oltre 100mila euro

Scritto da (PNo Editorial Board), martedì 2 agosto 2022 16:45:06

Ultimo aggiornamento martedì 2 agosto 2022 16:45:06

La Provincia di Salerno ha consegnato i lavori di messa in sicurezza della SP 141, che dal bivio di Polvica attraversa tutte le frazioni di Tramonti fino a giungere a Capitignano.

Riparazione e miglioramento della soprastruttura stradale, sistemazione della segnaletica orizzontale e verticale, pulizia cunette e riparazione parapetti: questi gli interventi previsti per un importo di 105.730,80 euro.

«L'intervento - dichiara il Presidente Michele Strianese - ricade nel comune di Tramonti e inizierà nei prossimi giorni per essere ultimato nel giro di circa due settimane. Apriamo altri cantieri, per la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria, ma anche per promuovere sviluppo e occupazione nei nostri territori. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità».

