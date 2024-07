Protezione Civile, la P.A. “Resilienza Costiera Amalfitana” premiata in Regione Campania

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie ), martedì 2 luglio 2024 16:47:14

Oggi, 2 luglio, si è svolta, presso la Sala Nassiriya nella sede del Consiglio Regionale della Campania, la cerimonia di premiazione organizzata dall'A.R.E.C. (Associazione Regionale Ex Consiglieri) di sei associazioni di Protezione Civile che si sono distinte per le attività svolte durante il 2023.

Per la provincia di Salerno, su indicazione della Protezione Civile Regionale, è stata premiata la Pubblica Assistenza Resilienza Costiera Amalfitana odv, nucleo di riferimento del comune di Praiano con sede nel comune di Conca dei Marini.

Il giovane sodalizio, infatti, nonostante sia nato "solo" nell'ottobre 2021, si è particolarmente distinto nelle attività di divulgazione delle buone pratiche di Protezione Civile, ed in particolar modo attraverso i Campi Scuola "Anche io sono la Protezione Civile".

Dopo i saluti istituzionali, il direttivo dell'A.R.E.C. ha precisato in maniera forte quanto fosse sentita l'assegnazione di questo riconoscimento, non solo alle associazioni premiate, ma a tutto il volontariato di Protezione Civile Regionale, sempre più pronto e presente in caso di emergenza e assistenza.

Presente alla cerimonia il Consigliere regionale Dott. Fulvio Frezza, che, oltre a ringraziare i volontari, si è posto quale primo testimone dell'importanza dell'opera svolta dalle associazioni su scenari critici quali, ad esempio Casamicciola, e ha evidenziato quanto sia importante la presenza del volontariato anche nella gestione di scenari preventivi quali Campi Flegrei.

A ritirare il premio il Presidente di "Resilienza" Antonio Acunto, che - con emozione - ha sottolineato la sorpresa e la gratitudine per il riconoscimento assegnato e quanto questo rappresenti la prova che la strada maestra intrapresa in continuità in termini di valori e d'impostazione operativa sia quella corretta, quindi ha espresso un ringraziamento alla Regione Campania, in particolare modo al Direttore Generale Dott. Italo Giulivo, alla Dirigente Dott.ssa Claudia Campobasso e alla Dott.ssa Rossella Cascone. Nel suo intervento, infine, Acunto ha fatto una considerazione sentita riguardante l'evoluzione della Protezione Civile Regionale negli ultimi 20 anni, soprattutto sotto l'aspetto di supporto al mondo del volontariato, attraverso dotazione di mezzi, formazione costante e assistenza durante le attività operative ed emergenziali.