Maltempo, da stasera allerta meteo gialla per temporali improvvisi e intensi su tutta la Campania

Con una decisione improvvisa ed imprevista, attraverso un comunicato ANAS si apprende che, per effettuare dei lavori alla roccia sovrastante la strada, a partire da martedì 17 in località Conca dei Marini non si potrà transitare nelle seguenti fasce orarie: dalle 8.30 alle 10.30, dalle 11.30 alle 13.30...