De Luca: «Ad ottobre la Campania raggiungerà l'immunità di gregge»

Scritto da (redazioneip), venerdì 16 luglio 2021 15:10:24

Ultimo aggiornamento venerdì 16 luglio 2021 15:17:33

«La nostra situazione deve spingerci ad essere prudenti e sereni. Vedo crescere, in connessione con il diffondersi della variante Delta, un clima pesante nel nostro Paese, ma questo è sbagliato. Noi dobbiamo essere consapevoli dei problemi ma non cadere nell'angoscia». Sono le parole del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta Facebook del venerdì pomeriggio.

«Entro il 20 luglio arriviamo a 6 milioni di vaccinazioni e a 2 milioni e 600mila seconde dosi. Entro il 31 luglio somministreremo 3 milioni di doppie dosi. L'obbiettivo è il seguente: fra agosto e fine settembre puntiamo ad avere 4 milioni di cittadini immunizzati con la doppia dose. Entro la prima decade di ottobre arriviamo a 4,6 milioni di doppie dosi. È l'obiettivo che ci siamo dati per raggiungere l'immunità di gregge. Credo - prosegue De Luca - che stiamo procedendo in maniera tranquilla e sulla base del nostro programma. Per raggiungere questi risultati abbiamo bisogno di due cose: una ripresa di fiducia nei nostri concittadini e che ci siamo inviati i vaccini nella misura necessaria.

Mi auguro che non ci siano nuove zone gialle, che si ragioni sulla quantità di ricoveri e non sui numeri del contagio. Qualunque ministero della Salute o commissario al Covid responsabile avrebbe provveduto a fare un lavoro di prevenzione, non lo hanno fatto. La Campania ha ricevuto meno vaccini di tutti. Se dovessero immaginare zone gialle, la metà della responsabilità sarebbe di questi signori che se ne sono infischiati della Campania.

L'obiettivo è la riapertura delle scuole in presenza, ma in condizioni di sicurezza. Per farlo dobbiamo completare la vaccinazione rivolta alla popolazione studentesca con Pfizer e Moderna. Faremo un programma per 16enni, 17enni e 18enni da vaccinare tra luglio, agosto e inizio settembre.

Ci auguriamo che il Governo chiarisca le vicende sul Green Pass.

Voglio confermare la realizzazione dei territori Covid free: isole e le fasce costiere, avendo fatto un lavoro straordinario di immunizzazione delle persone residenti, del personale degli alberghi. Voglio ricordare a tutti che in Campania ci sono territori sicuri, perché abbiamo anticipato l'immunizzazione di due mesi. Possiamo prenotare le nostre ferie con tante tranquillità».