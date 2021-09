Ravello, primi veleni di campagna elettorale. Ulisse Di Palma si difende: «E’ vergognoso ascoltare certi toni»

Scritto da (redazione), martedì 28 settembre 2021 09:14:59

Ultimo aggiornamento martedì 28 settembre 2021 09:18:31

«E' vergognoso non tanto ascoltare ciò che in queste sere è stato detto da alcuni dei componenti di un'altra compagine, bensì i toni utilizzati e nemmeno dai vecchi volponi, ma da persone di giovane età che così si sono espressi. Questa cosa deve far riflettere molto. Questa non è Ravello, questi non siamo noi». E' quanto si legge da una nota della lista "Ravello va oltre" capeggiata da Ulisse Di Palma, pubblicata ieri sul proprio canale social.

Uno scritto corposo, di indignazione, che replica alle imputazioni mosse nel corso del comizio di domenica sera dalla lista "Rinascita Ravellese" di cui Di Palma è stato fondatore nel 2016 per poi scegliere la propria strada.

Il riferimento dello scritto, nella fattispecie, è all'intervento, dirompente, della giovane candidata Vittoria Cioffi.

«Invece che sparare a zero, pensiamo piuttosto a riappropriarci di quella serenità già messa a dura prova dalla pandemia - prosegue la nota di Ravello va oltre -. Pensiamo piuttosto a darci una mano l'un l'altro.

Pensiamo a tenerci strette le persone sulle quali siamo più che certi di poter contare, che ce l'hanno dimostrato, non con i proclami, ma con i fatti. Non abbiamo bisogno più di lupi, che all'occorrenza si travestono da agnellini né di iene sotto mentite spoglie (nemmeno tanto mentite).

Quello che ci stanno illustrando è un mondo capovolto, che vale esattamente quanto valgono le stesse persone che ce lo stanno descrivendo ed è dettato unicamente da una sete insaziabile di potere!».

In premessa Ravello va oltre spiega i motivi di alcune scelte e soprattutto lo stile che ha deciso di adottare: «La sete di potere, una malattia incurabile per alcuni.

Si tratta di una sete che annebbia la vista, acuisce l'odio, fomenta il rancore, distrugge le amicizie, dimentica il rispetto.

Si soprattutto il rispetto della libertà di opinione e di pensiero.

Quella libertà che abbiamo conquistato con grande sacrificio nel corso dei secoli.

Oggi è inconcepibile che possa esistere l'assoggettamento ad un'unica linea di pensiero è inconcepibile solo pensare di doversi uniformare nel rispondere solo e sempre di sì.

E' inconcepibile che chi si allontana da un gruppo, perchè ormai disilluso, disincantato, che ha preso amaramente coscienza di non avere il giusto spazio, stanco di essere continuamente denigrato, sia privo di decidere di tagliare i ponti con una strada che ha pur percorso per un tratto e scegliere di cambiare.

La vita è fatta di cambiamenti e il cambiamento va accettato a patto di restare sempre se stessi, perchè la dignità non va barattata con niente e nessuno.

C'è chi dà valore al potere gestendolo alla "sua maniera", c'è chi sempre e solo nell'interesse dei cittadini, opera diversamente, includendo e non dividendo, che nella scala dei valori dà il giusto peso alle persone.

Noi di Ravello vaoltre non siamo quelli del potere ad ogni costo, non lo saremo mai».