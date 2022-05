Ravello e Tramonti siglano convenzione per Gestione associata Polizia Municipale: 30 maggio l'approvazione in Consiglio

Scritto da (Redazione LdA), mercoledì 25 maggio 2022 15:29:53

Ultimo aggiornamento mercoledì 25 maggio 2022 15:34:14

E' stato convocato per lunedì 30 maggio, alle 17, il Consiglio comunale di Ravello, in seduta straordinaria e pubblica presso l'auditorium di Villa Rufolo.

All'ordine del giorno, dopo le comunicazioni del sindaco, l'approvazione del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti (TARI) alla luce della deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/RIF; l'approvazione delle tariffe ai fini della tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2022; l'approvazione del rendiconto di gestione esercizio finanziario 2021 e allegati; una variazione al bilancio di previsione finanziario 2022/2024; il riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, c. 1, lett. a) del d. lgs. 267/2000 per la Sentenza n.58/2019 del Giudice di Pace di Amalfi e Atto di precetto prot. n. 2375/2022. Sig. Liambo L. c/ Comune di Ravello; il riconoscimento legittimità debito fuori bilancio ex art. 194 comma 1 lett. a) D. Lgs. 267/2000. Atto di precetto e pignoramento presso terzi, Banca Sistema s.p.a.; l'Approvazione della Convenzione per la gestione associata della funzione di Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale tra i comuni di Tramonti e Ravello.

In merito all'ultimo argomento, ricordiamo che Tramonti è uscita nel marzo 2021 dal Comando di Polizia Associato che comprende Maiori, Minori e Atrani.

I lavori saranno trasmessi in diretta streaming dalla pagina facebook del Comune di Ravello.