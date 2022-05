Positano, la consigliera di minoranza Elena Mascolo eletta nel coordinamento ANCI Campania

Scritto da (Redazione LdA), lunedì 2 maggio 2022 14:02:42

Ultimo aggiornamento lunedì 2 maggio 2022 14:02:42

Venerdì 29 aprile, presso la sala Cirillo della Città Metropolitana di Napoli, si è svolta l'assemblea congressuale Anci Giovani Campania per il rinnovo dei nuovi organismi dirigenti.

All'assessore di Agerola Regina Milo, è succeduto il neo eletto coordinatore regionale Stefano Lombardi, sindaco di Piana di Monte Verna. A sostegno della sua candidatura era stata presentata una sola lista di 56 giovani amministratori.

Con la nomina del nuovo coordinatore è stato rinnovato anche il coordinamento che vede la presenza di Positano grazie all'elezione della consigliera di minoranza Elena Mascolo tra i giovani amministratori campani under 35.

«Onorata ed entusiasta di poter rappresentare Positano all'interno del coordinamento di Anci giovani Campania insieme ad altri sindaci e consiglieri comunali della nostra Regione. Un grande in bocca al lupo al neo eletto coordinatore Stefano Lombardi e a tutti i compagni di questa nuova avventura. E un grazie speciale agli amici di Su Per Positano per il vostro costante sostegno», ha commentato.

Per la capogruppo di "Su per Positano" Gabriella Guida, si tratta di «un'opportunità che ci consente di confrontarci e relazionarci con altre realtà della Campania, per condividere esperienze ed esigenze del nostro territorio senza chiuderci in piccoli campanilismi con l'obiettivo di lavorare per la crescita della partecipazione dei giovani alla vita politica e amministrativa».

Aperta da un intervento di Regina Milo, coordinatrice uscente dei giovani di Anci, e da un saluto non rituale delsegretario generale di Anci Campania e sindaco di Gragnano, Nello D'Auria, l'Assemblea ha vissuto - prima dell'acclamazione di Lombardi - un momento particolarmente significativo con l'intervento da remoto di Luca Baroncini, sindaco di Montecatini Terme e coordinatore nazionale di Anci Giovani.

«I giovani amministratori - ha detto - devono essere il motore per la ripartenza delle nostre comunità contribuendo a realizzare il piano straordinario di investimenti previsti dall'Europa con il Recovery Fund che, non a caso, è stato chiamato Next Generation Europe. Sappiamo che sempre meno persone vogliono candidarsi o fare il sindaco. Dobbiamo lavorare per invertire questa tendenza, raccontando le nostre esperienze, il nostro lavoro, il nostro servizio, il nostro spirito. Noi giovani siamo la categoria che lotta senza arrendersi per cambiare. Soprattutto in questa difficile fase della guerra in Ucraina dobbiamo discutere del ruolo che l'Europa può avere per la pace e su temi cruciali come il lavoro, l'inclusione dei giovani e la partecipazione alla politica».

Conclusioni affidate al presidente di Anci Campania,Carlo Marino che, dopo gli auguri di rito, ha ribadito che, ancora una volta, nella costituzione degli organismi si è scelta la strada dell'unità, che supera ogni steccato di appartenenza o di partito. «I nostri giovani hanno di fronte a loro un grande ruolo da svolgere. Devono essere protagonisti assoluti perché i principali destinatari e beneficiari del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono proprio loro. Siamo fermamente convinti che soltanto investendo importanti risorse sulle nuove generazioni si possa davvero rilanciare il Paese. Dobbiamo lavorare per iniettare fiducia - ha concluso - per scongiurare l'esodo dal Sud e dalla Campania dei nostri migliori talenti. E impegnarci su iniziative che incentivino l'occupazione giovanile al Sud e creino opportunità e fiducia».