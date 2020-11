Ospedale Costa d’Amalfi, Piero De Luca (Pd): «Auspicabile riflessione ulteriore su riorganizzazione aziendale»

Scritto da (redazione), domenica 22 novembre 2020 12:09:41

Ultimo aggiornamento domenica 22 novembre 2020 12:09:41

«Condivido le preoccupazioni dei sindaci della Costiera amalfitana sulla riorganizzazione aziendale del presidio ospedaliero Castiglione di Ravello». Così in una nota il deputato del Partito Democratico, Piero De Luca.

«Ho raccolto le sollecitazioni che mi sono arrivate in queste ore dai tanti amministratori della Costiera -spiega il figlio del governatore della Campania - preoccupati per la riorganizzazione aziendale del presidio ospedaliero Castiglione di Ravello, soprattutto in questa delicata fase di emergenza sanitaria. La conferenza dei Sindaci della Costiera, in particolare il Presidente, Mansi, e il delegato alla sanità, Reale, mi hanno sottoposto alcune preoccupazioni operative e pratiche legate all'ipotesi di annessione all'Asl e non più al Ruggi d'Aragona».

«Credo sia auspicabile - prosegue Piero De Luca - un ulteriore riflessione ed approfondimento sul tema, raccogliendo anche le riflessioni dei Sindaci, nello spirito di piena e costruttiva collaborazione istituzionale che ha caratterizzato da sempre, il lavoro e le decisioni delle autorità sanitarie in questi anni sul nostro territorio».

Di questa mattina la notizia secondo cui il governatore De Luca avrebbe dato disposizioni di procedere alla sospensione della delibera di giunta regionale numero 474 del 3 novembre. L'atto di sospensione dovrebbe precedere la revoca della delibera.

>Leggi anche:

Ospedale Costa d'Amalfi, dietro front di De Luca: pronto a sospendere delibera della discordia