25 milioni di firme entro il 15 marzo per «delegittimare il Governo». La petizione del Movimento "IoApro"

martedì 18 gennaio 2022

martedì 18 gennaio 2022

Più di 7mila persone hanno firmato la petizione del "Movimento Io Apro", il gruppo di ristoratori nato per protestare contro le restrizioni anti-Covid diventato di recente un partito, per «delegittimare il Governo».

Gli organizzatori della petizione, che il 31 marzo 2021, in piena zona rossa, arrivarono in Costiera Amalfitana e si misero a banchettare sul lungomare di Minori in segno di "disobbedienza civile", si propongono di raccogliere 25 milioni di firme entro il 15 marzo 2022 per l'abolizione del green pass e di ogni restrizione.

Di seguito il testo integrale della petizione pubblicata su Change.org.

Questo governo sta uccidendo tutto e tutti.

Le nostre attività, la scuola e l'università, il presente ed il futuro nostro e delle future generazioni.

TORNIAMO ALLA NORMALITÀ

Siamo tutti stanchi, vaccinati e non vaccinati.

Studenti ed imprenditori, dipendenti e disoccupati. Giovani ed anziani.

Stanchi di essere presi in giro, stanchi di inseguire un virus che non raggiungeremo mai.

Stanchi di essere il paese al mondo con più restrizioni.

Il Sars-COVID 19 non è più pandemia ma endemia: una malattia stagionale e per questo bisogna gestirla come un'influenza.

In tutto il mondo stanno riaprendo ed abolendo definitivamente ogni obbligo e restrizione.

Delegittimiamo questo governo che sta affondando il nostro paese.

Raccolta firme della maggioranza del popolo italiano (oltre i 14 anni di età).

L'obiettivo è presentare prima del 31 marzo 2022, ovvero quando verrà deciso il rinnovo dello stato di emergenza, oltre 25.000.000 di firme al parlamento.

La politica fa ciò che la maggioranza degli italiani vuole.

Passaggio da pandemia ad endemia (come l'influenza)

Abolizione del Green Pass in tutte le sue forme

Abolizione delle fasce a colori e delle restrizioni

Stop ai bollettini sui contagi

Abolizione della didattica a distanza

Tamponi a 100€ se richiesti dal singolo cittadino. In alternativa devono essere prescritti dal medico di famiglia in presenza di determinati sintomi

Riapertura di tutte le attività senza limitazioni

Vaccini a disposizione dei cittadini su base volontaria

Mascherina facoltativa a discrezione del cittadino libero

