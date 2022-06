Tentata truffa ai danni di anziani a Maiori, le forze dell'ordine raccomandano attenzione in tutta la Costa d'Amalfi

Scritto da (LdA Journals), giovedì 2 giugno 2022 15:32:17

In Costiera Amalfitana sono in corso tentativi di truffa ai danni di anziani indifesi.

Numerose le segnalazioni registrate, anche a mezzo social, dai cittadini residenti. Al momento non si registrano truffe andate a segno ma, come ormai abbiamo imparato nel corso del tempo, chi subisce l'inganno spesso non denuncia per vergogna. Le tecniche sono sempre le stesse, un parente in difficoltà, un incidente o il classico pacco da pagare in contrassegno.

A Maiori un'anziana signora ha ricevuto una telefonata da un sedicente amico del nipote. I truffatori non sono riusciti a ingannare la donna che però, per l'insistenza degli uomini, ha subito un forte trauma psicologico.

Ricordiamo ai nostri lettori di prestare la massima attenzione e di avvisare immediatamente i propri parenti e le forze dell'ordine in caso di telefonate sospette.