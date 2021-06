Ravello, guasto alla condotta idrica: a San Cosma cittadini esasperati dopo otto ore senz’acqua

Scritto da (redazione), giovedì 10 giugno 2021 22:33:36

Ultimo aggiornamento giovedì 10 giugno 2021 23:30:28

Quasi otto ore senz'acqua. Giornata da incubo, quella di oggi, per i residenti della frazione San Cosma e aree limitrofe a Ravello. A causa dell'ennesimo guasto alla condotta di Via Zia Marta, in zona Castiglione, intere famiglie sono state costrette a convivere con i disagi.

«Non è pensabile lasciarci sette ore senz'acqua, senza poterci lavare dopo una giornata di lavoro e senza nemmeno poter azionare lo sciacquone» ci dice un residente di San Cosma che ancora attende il ripristino della fornitura idrica.

Già la scorsa settimana si era verificata l'esplosione della condotta sottoposta, specie nel periodo estivo, a una forte pressione. Non si contano oramai gli interventi effettuati sulla stessa tubatura dai tecnici dell'Ausino che sono ancora al lavoro per cercare di ripristinare il guasto per il solito intervento tampone.

Ma non sarà certo l'ultima rottura: si chiede, quindi, una volta e per tutte, di programmare un intervento risolutivo, magari su tutto il tratto. Giornate come quelle di oggi sono impensabili nel bel mezzo della stagione estiva.