Ravello, colata d'asfalto tra le torri di Villa Rufolo. Dov'è la Soprintendenza? [FOTO]

Scritto da Emiliano Amato (redazione), lunedì 30 agosto 2021 19:57:43

Ultimo aggiornamento lunedì 30 agosto 2021 20:05:09

di Emiliano Amato

Colata d'asfalto per la nuova pavimentazione dei vicoli del centro storico di Ravello. E' quanto si apprestata a realizzare il Comune proprio sulla via parallela all'ingresso monumentale di Villa Rufolo. In realtà si tratta della sostituzione del vecchio manto bituminoso risalente al tempo in cui la piazza Vescovado era attraversata dal traffico veicolare.

Con i lavori di riqualificazione e pavimentazione del centro cittadino (anno 2000) reso ormai pedonale, soltanto quei quaranta metri della via pubblica posta tra le due torri medievali non fu interessata da alcun intervento. Col tempo e l'abituale carico e scarico di materiale edile la stradina si è degradata ulteriormente presentando grosse buche, anche pericolose.

Dopo ventuno anni quel tratto, oramai malridotto, necessita di un dignitoso intervento di restyling, che si uniformi alle altre vie del centro antico. E invece i lavori di fresatura, eseguiti questa mattina - come documentano le nostre foto - lasciano immaginare alla stesura, a breve, di un nuovo tappeto d'asfalto.

A nostro avviso una soluzione dannosa, impensabile perchè anacronistica e per nulla conforme al contesto in cui insiste il monumento civile più rappresentativo della Città.

Tutto questo sta avvenendo, con tutta probabibilità, nel silenzio assordante degli Uffici della Soprintendenza - che, immaginiamo, saranno stati notiziati dall'Ufficio Tecnico Comunale di Ravello - in altre occasioni molto più solerti e preoccupati del decoro degli ambienti e dei nostri siti storici.

Possibile non sia stata prevista una pavimentazione in pietra come tutte le stradine del centro cittadino? Del resto la spesa non sarebbe nemmeno così tanto onerosa.

Si tratterebbe, davvero, dell'ennesimo segnale di disattenzione pubblica al decoro, alla storia e allo stile di Ravello.