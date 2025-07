Ospedale “Costa d’Amalfi”, bocciata la mozione di Raffaele Scala (Italia Viva) nel Consiglio Comunale di Ravello

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 14 luglio 2025 08:59:11

Sabato 12 luglio, nel corso del consiglio comunale di Ravello, il consigliere Raffaele Scala (Italia Viva Costa d'Amalfi) ha presentato una mozione per rilanciare con forza il tema della sanità in Costiera, chiedendo un impegno concreto per l'Ospedale "Costa d'Amalfi".

La proposta chiedeva di conferire al Sindaco un mandato chiaro da rappresentare nella Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi: sollecitare un piano strutturato per garantire la piena funzionalità del presidio ospedaliero di Castiglione, con il potenziamento del personale, la riattivazione dei reparti essenziali, un cronoprogramma di interventi chiaro e vincolante e l'istituzione di un tavolo tecnico permanente con Regione, ASL e sindaci.

Un documento che voleva far partire da Ravello un segnale politico forte e condiviso per la tutela del diritto alla salute in un territorio fragile e complesso. Ma la mozione è stata bocciata.

Di seguito il testo integrale della mozione.

Alla C.A. del Sindaco di Ravello,

e dei Consiglieri Comunali di Ravello;

Oggetto: Mozione per conferire mandato al Sindaco di rappresentare, nella Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana, l'urgenza di un intervento risolutivo per l'Ospedale "Costa d'Amalfi".

Il diritto alla salute dei cittadini della Costiera va difeso, il coordinamento di Italia Viva vuole continuare la sua attività politica con un'azione politica che parte dai Comuni per risolvere il problema della sanità territoriale. L'Ospedale Costa d'Amalfi è di vitale importanza. Il coordinamento ha sempre ribadito che la sanità è uno degli elementi fondanti di una comunità, e per tanto, riteniamo giusto continuare questa battaglia per potenziare il presidio ospedaliero.

Premesso che:

· l'Ospedale Costa d'Amalfi è un presidio sanitario fondamentale per il territorio, sia per i cittadini che per i tanti di turisti che ogni anno, soprattutto nel periodo estivo, affollano il nostro territorio;

· da troppo tempo la struttura è in una situazione di precarietà operatività, con carenze di personale e riduzione dei servizi;

· tale situazione comporta disagi e rischi per la salute pubblica, considerando anche la particolarità della conformazione del territorio, che rende difficile e lenti i trasferimenti verso gli ospedali più prossimi;

Si ritiene

necessaria un'azione unitaria della Costiera Amalfitana per chiedere con forza un intervento strutturale e duraturo che garantisca all'Ospedale "Costa d'Amalfi" la piena funzionalità con un livello adeguato di servizi sanitari;

Italia Viva Costa d'Amalfi propone al Consiglio Comunale di Ravello di IMPEGNARE il Sindaco a:

1. rappresentare nella prossima seduta della Conferenza dei Sindaci della C.A. l'urgenza di un intervento risolutivo per garantire la piena operatività dell'Ospedale "Costa d'Amalfi";

2. richiedere agli organi preposti che venga predisposto, in tempi brevi, un piano operativo strutturato, che restituisca nuova vita alla struttura, con:

- il potenziamento del personale medico-sanitario;

- l'attivazione e il rafforzamento dei reparti essenziali, incluso il pronto soccorso;

- un cronoprogramma chiaro e vincolante per l'attuazione degli interventi;

3. proporre l'istituzione di un tavolo tecnico permanente con Regione, i Sindaci della Costiera e il Ruggi d'Aragona per il monitoraggio costante dello stato del presidio e dei progressi attuativi del piano.

Il presente atto sarà trasmesso alla Presidenza della Regione Campania, alla Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliera e a tutti i Comuni della Costiera Amalfitana.

(Foto: Massimiliano D'Uva)