Positivo all’alcol test, fuga senza patente: due denunce in Costiera Amalfitana

I Carabinieri della Compagnia di Amalfi, nel corso dell'ultimo weekend, hanno denunciato in stato di libertà due persone per reati legati ai controlli della circolazione stradale che vengono svolti lungo le principali strade della "Divina".

Nella nottata di sabato gli uomini dell'Aliquota Radiomobile hanno denunciato un 30enne di Scafati che dopo essere stato fermato a Minori alla guida della sua autovettura, è stato sottoposto all'alcoltest, risultando positivo con un tasso superiore a un grammo per litro. Per lui oltre al deferimento all'Autorità Giudiziaria è scattato anche il ritiro della patente e il fermo dell'autovettura in uso.

Nella mattinata di ieri invece, al termine di un inseguimento iniziato ad Amalfi, i Carabinieri diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio hanno denunciato un uomo di Furore, per aver "forzato" un posto di controllo, non fermandosi all'Alt intimatogli dai Carabinieri. I fatti sono accaduti nei pressi del parcheggio Luna Rossa: l'uomo, a bordo della sua vettura, dopo aver visto gli uomini dell'Arma, invece di fermarsi per un controllo di routine, ha finto di accostare per poi accelerare repentinamente la propria corsa, iniziando a percorre la Statale 163 in direzione di Maiori ad altissima velocità, senza fermarsi al semaforo della località Torricella, al confine tra Maiori e Minori, mettendo così in pericolo l'incolumità di decine di utenti della strada. Non senza difficoltà il fuggiasco è stato bloccato al Valico di Chiunzi, dove ha cercato nuovamente di eludere le pattuglie e fuggire, venendo però bloccato. All'esito di accurati accertamenti è emerso che l'uomo era sprovvisto di patente, perché ritirata da anni: per lui oltre alla denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, sono scattati numerosi verbali per violazioni del codice della strada, per una sanzione di oltre 5 mila euro, oltre al fermo del veicolo per tre mesi. Il mezzo, compilati gli atti di rito, è stato affidato in custodia ad una ditta preposta.