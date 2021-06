Pietrisco sulla strada Castiglione-Ravello, disagi per automobilisti

Scritto da (redazioneip), martedì 29 giugno 2021 10:17:02

Ultimo aggiornamento martedì 29 giugno 2021 10:17:02

Disagi questa mattina sulla strada provinciale ex 373 Ravello-Castiglione all'altezza di località Civita per la presenza di pietrisco sull'asfalto, con tutta probabilità perso da un camion per il trasporto di materiali.

Il pietrisco sta provocando disagi alla circolazione e persino incidenti. Poco fa, il un giovane locale ha perso il controllo del suo scooter finendo sull'asfalto. Per lui, fortunatamente, niente di grave.

Sono stati avvertiti i vigili urbani e personale addetto.

Si avvisa di procedere con attenzione su quell'arteria finché non verrà rimosso il pietrisco.