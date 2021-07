Furore, sigilli al chiosco bar sul Fiordo

Scritto da (redazione), giovedì 8 luglio 2021 16:57:02

Ultimo aggiornamento giovedì 8 luglio 2021 21:18:29

(ANTEPRIMA) Nuovi sequestri al Fiordo di Furore. Questa mattina i Carabinieri della stazione di Amalfi hanno apposto i sigilli al chioschetto bar ubicato sulla piazzola di proprietà privata la cui cementificazione era già stata oggetto di contestazione. Il 20 maggio scorso, infatti, Antonio Genzano, colonnello dell'Aeronautica Militare in quiescenza, aveva prodotto un dettagliato esposto agli organi competenti circa la presunta irregolarità dell'area.

L'attenzione degli inquirenti era partita proprio dallo spazio privato a ridosso della parete rocciosa a poca distanza dall'accesso sulla Statale 163 Amalfitana, che secondo Genzano sarebbe stata cementificata senza i necessari titoli autorizzativi, utile, poi, a consentire lo svolgimento dell'attività di un chiosco bar amovibile che godeva di regolare dell'autorizzazione comunale. I Militari hanno accertato irregolarità di diverso tipo, con la struttura removibile che sembra aver perso il carattere di provvisorietà assumendo quello di stagionalità.

Gli uomini della Guardia Costiera di Amalfi, in seguito a un sopralluogo congiunto con i tecnici del Genio Civile di Salerno, avevano effettuato alcuni sequestri già nei giorni successivi. Sotto la lente d'ingrandimento erano finiti l'alveo fluviale, di competenza del Genio Civile (che, lo ricordiamo, non è riconosciuto come arenile) che sul finire della scorsa settimana è stato livellato con mezzi meccanici senza la necessaria autorizzazione del Genio Civile, competente sull'area.

Oggi il sequestro da parte dei Carabinieri.

SEGUIRANNO APPROFONDIMENTI