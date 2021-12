Frana a Erchie. Continuano senza sosta i lavori sulla Statale Amalfitana /Foto /Video

Scritto da (LdA Journals), mercoledì 15 dicembre 2021 20:56:34

Ultimo aggiornamento mercoledì 15 dicembre 2021 21:04:44

Si lavora anche di notte sulla Statale Amalfitana 163 per ultimare i lavori di messa in sicurezza del costone roccioso implicato nel crollo di giovedì scorso a Erchie di Maiori.

Tecnici e operai sono al lavoro senza sosta per posare le reti di protezione d'acciaio che avvolgeranno le parenti.

A causa del forte vento di questo pomeriggio non è stato possibile intervenire con l'elicottero ma, come possiamo vedere dalle immagini e dal video in basso i lavori non dovrebbero subire ulteriori rallentamenti sulla roadmap prevista.

