Festa Italia, notte di roghi in Costa d'Amalfi: fuochi d'artificio e razzi provocano incendi ad Amalfi, Conca, Ravello e Vietri

Scritto da (redazione), lunedì 12 luglio 2021 10:41:22

Ultimo aggiornamento lunedì 12 luglio 2021 10:47:26

I festeggiamenti per il trionfo della Nazionale ai Campionati europei di calcio, la scorsa notte, hanno sconfinato in eccessi.

Ben tre gli interventi dei Vigili del Fuoco, da Vietri sul Mare ad Amalfi a domare le fiamme generate dallo sparo di fuochi d'artificio o dall'accensione di razzi.

Sulla Statale Amalfitana, all'altezza della località Fuenti, nel comune di Vietri sul Mare, si è incendiato un telo di copertura di un'area adibita a parcheggio. I caschi rossi, prontamente intervenuti da Salerno, hanno impedito che il percolare di materiale plastico di combustione finissero per incendiare le auto parcheggiate al disotto dello spazio coperto.

Un razzo partito da una barca nello specchio d'acqua di Conca dei Marini ha provocato l'incendio della macchia mediterranea nei pressi dell'ingresso della Grotta dello Smeraldo. I Vigili del Fuoco del distaccamento di Maiori sono stati impegnati per diverse ore a evitare che le fiamme, propagatesi, potessero coinvolgere un'abitazione nei paraggi.

Anche ad Amalfi, parte della vegetazione soprastante il campetto del Centro di Solidarietà "Mons. Marini" del centro cittadino è andata a fuoco, intorno alle 1.40, a causa dello sparo di fuochi d'artificio. Anche su questo fronte sono stati impegnati i Vigili del Fuoco di Maiori, con i volontari della Millenium, che senza non poche difficoltà hanno avuto ragione delle fiamme che per poco non hanno toccato le abitazioni. Fortunatamente l'assenza di veto ha consentito un rapido spegnimento.

A Ravello, nei pressi dei giardini del Monsignore, in pieno centro, qualche bontempone, durante i festeggiamenti, avrà lanciato un razzo generando un incendio. Per fortuna che nella Città della Musica erano presenti i volontari della Millenium con mezzi specifici a garantire la suicurezza durante la proiezione della finale tra Italia e Inghilterra attraverso il maxischermo installato per l'occasione in piazza Vescovado. immediato, quindi, l'intervento risolutore.