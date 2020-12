Covid, positivo alle Poste di Maiori: Failp Cisal Salerno chiede screening di massa per dipendenti

Scritto da (redazioneip), giovedì 3 dicembre 2020 14:35:16

Ultimo aggiornamento giovedì 3 dicembre 2020 14:36:54

Dopo la notizia della positività al Covid-19 del direttore del centro di distribuzione della corrispondenza dell'ufficio postale di Maiori e del Presidio Decentrato di Distribuzione (PDD) di Positano, il Segretario provinciale FAILP/Cisal Campania Francesco Grillo è intervenuto sulla vicenda, inoltrando una missiva all'ASL Salerno e ai sindaci di Maiori e Positano per chiedere all'azienda uno screening di massa a tutela propria e degli utenti.

«Allo scopo di evitare che il contagio si estenda a tutti i dipendenti postali di Maiori e Positano (in contatto quotidianamente per la consegna ed il ritiro di dispacci vari in ambienti molto ristretti), al fine di salvaguardare l'incolumità fisica delle due cittadinanze indicate, si chiede con determinazione di sottoporre tutti i dipendenti applicati nei centri di distribuzione di cui si parla (compreso il personale esterno addetto alle pulizie dell'ufficio) a tampone al fine di scongiurare l'insorgere di probabili focolai epidemici, considerata la specifica attività dei portalettere che li porta a raggiungere quotidianamente tutte le famiglie del territorio»