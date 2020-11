Covid Costa d'Amalfi: 12 nuovi contagi a Tramonti, 8 a Ravello. Il bollettino del 6 novembre

Scritto da (redazione), venerdì 6 novembre 2020 21:24:02

Ultimo aggiornamento venerdì 6 novembre 2020 22:13:46

Sono 52 i nuovi positivi al Covid-19 registrati in Costiera Amalfitana nella giornata di oggi, venerdì 6 novembre. 376 in totale dall'inizio della seconda ondata epidemica dalla fine dello scorso settembre.

Sorprendono i 12 nuovi contagi di Tramonti, gli 8 di Ravello (gli ultimi due giunti ufficializzati pochi minuti fa), con i 17 di Agerola a cui seguono i 6 di Cetara e altrettanti di Vietri e i 5 di Amalfi, 4 a Minori, 2, rispettivamente, a Positano, Praiano e Scala.

Nel nostro bollettino aggiornato alle 21:00 tutti i numeri, comune per comune, compreso Agerola.

L'USCA Costa d'Amalfi ha effettuato oggi 139 tamponi, un centinaio soltanto a Positano (di cui la metà domiciliare), 27 stasera al Porto di Maiori per cittadini di tramonti e 8 domiciliari a Scala.

«Sono numeri in continua crescita - dichiara Andrea Reale, delegato alla Sanità della Conferenza dei Sindaci della Costa d'Amalfi - quindi invitiamo alle solite raccomandazioni di prevenzione da contagio. Per circoscrivere il fenomeno e dare la possibilità di tracciare i contatti occorre rispettare le regole per limitare i contagi. Un numero eccessivo di positivi mette in crisi il sistema di tracciamento e determina inevitabilmente un aumento dei contagiati.Un vivo ringraziamento è rivolto ai medici dell'USCA Paolo Biamonte, Claudia Ferrigno, Gaetano D'Anna e Luigi Giordano che quotidianamente svolgono, con professionalità e abnegazione, il doppio delle loro ore lavorative previste».