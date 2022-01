Caos all’USCA Tramonti: tra tamponi andati "persi" ed esiti "non adeguati" salta il tracciamento in Costa d’Amalfi

Scritto da (Redazione LdA), martedì 11 gennaio 2022 14:02:26

Ultimo aggiornamento martedì 11 gennaio 2022 16:50:32

Il tracciamento in Costiera Amalfitana è saltato. Il dato certo è che i cittadini che hanno effettuato il tampone tra il 7 e il 10 gennaio all'USCA Casa del Gusto di Tramonti non hanno ancora ricevuto l'esito.

Stando alle notizie giunte in redazione, i problemi si concentrerebbero sui tamponi effettuati il 7 gennaio: a tanti cittadini gli esiti sono arrivati con la dicitura "non adeguato", a diversi altri gli esiti non sono proprio arrivati. Stanno arrivando, nel frattempo, gli esiti dei tamponi effettuati tra l'8 e il 10.

Questa una delle testimonianze: una famiglia, i cui membri avevano effettuato i tamponi venerdì 7 gennaio, ha ricevuto l'esito di un unico tampone su quattro. Contattata l'USCA, la risposta è stata che delle altre tre persone del nucleo familiare non si ritrovavano i nomi registrati in anagrafica. I tamponi, però, sarebbero stati consegnati in giornata dai volontari della P.A. I Colibrì.

Lasciati totalmente in balia di sé stessi, mentre la Conferenza dei Sindaci tranquillizza e chiede di attendere, i cittadini si vedono costretti a rifare il tampone da privato, a proprie spese.

Quanto ai tamponi effettuati l'8, il 9 e il 10 gennaio, pare non ci sia nessun problema: gli esiti sarebbero soltanto in ritardo per l'eccessivo carico di lavoro.

Va da sé che con questi ritmi non si può parlare davvero di contact tracing. Resta inteso che il lavoro dei tanti operatori coinvolti è encomiabile, ma evidentemente un'unica USCA per tutta la Costiera Amalfitana non basta.