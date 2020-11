Boom di contagi a Vietri sul Mare: Sindaco De Simone chiede drive in al distretto Cava sud

Scritto da (redazioneip), venerdì 6 novembre 2020 15:24:55

Ultimo aggiornamento venerdì 6 novembre 2020 15:24:55

«Registriamo altri sei casi positivi al Covid19. I casi totali salgono a 44». Sono le parole, affidate ai social, del sindaco di Vietri sul Mare, Giovanni De Simone.

Vista la gravità della situazione, il primo cittadino ha fatto una richiesta importate per tentare di frenare il contagio nella Città della Ceramica: «Ho fatto richiesta al distretto sanitario Cava sud/ Vietri Sul Mare di istituire, visto l'aumento vertiginoso dei casi, un drive in dove poter effettuare i tamponi anche a Vietri Sul Mare, spero in una celere risposta».