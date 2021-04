Atrani, avviso di garanzia al tecnico comunale: le precisazioni del Sindaco

Scritto da (redazione), giovedì 22 aprile 2021 09:23:27

Ultimo aggiornamento giovedì 22 aprile 2021 09:29:57

Pubblichiamo, in ossequio alle norme che regolano la stampa, richiesta integrale di precisazioni relative all'articolo dal titolo "Atrani, indagini al Conservatorio: ufficio tecnico 'bloccato', avviso di garanzia al responsabile comunale" del 18 aprile scorso, pervenutaci da parte del Sindaco di Atani, Luciano De Rosa Laderchi.

Si tratta di specifiche informazioni già contenute all'interno del documento ufficiale del Comune di Atrani pubblicato a corredo dell'articolo a beneficio della completezza dell'informazione e per ulteriori approfondimenti.

Segue testo di precisazione.

Il tecnico comunale è stato nominato "ausiliario di P.G. del P.M." ed è stato chiesto di effettuare, oltre al "... fascicolo fotografico dello stato dei luoghi ...", di "... verificare la legittimità sotto il profilo urbanistico - edilizio e paesaggistico degli alloggi in questione ..."; ( allegato atto di nomina )

..."; ( ) Il Comune di Atrani non ha mai richiesto l'attività di "... verificare la legittimità sotto il profilo urbanistico - edilizio e paesaggistico degli alloggi in questione ...", né tantomeno l'attività di controllo di eventuali abusi edilizi;

· In merito all'affermazione "... Per il sindaco Luciano De Rosa Laderchi l'incarico affidato dalla Procura all'ingegner Polichetti è di consulenza, non di ausiliario ..." è bene precisare che è proprio la dottrina processual-penalistica che determina la distinzione dei due ruoli di "ausiliario" e "consulente". Come si evince dal parere legale dell'avv. Bellucci e richiesto dal Comune di Atrani: "... Da una parte, l'ausiliario coadiuva occasionalmente l'organo di polizia giudiziaria per lo svolgimento di attività, latamente tecniche, di carattere materiale e non valutativo, tanto che — a rendere edotto il Pubblico ministero o il giudice dello svolgimento di tale attività — è sufficiente la sola deposizione dell'organo di polizia giudiziaria: quest'ultimo può senz'altro riferire anche sulle «operazioni» e sui «rilievi tecnici» compiuti dall'ausiliario — trasferiti nella relazione della polizia giudiziaria — proprio perché, non essendo richieste competenze specifiche, si può prescindere dall'audizione diretta dell'esperto. Il consulente tecnico del Pubblico ministero è, d'altro canto, chiamato ad esprimere valutazioni di carattere eminentemente soggettive, tali da richiedere una vera e propria «opinione tecnica», trasfusa in un atto che viene, pertanto, qualificato dall'art. 359 c.p.p. come «consulenza tecnica» — nettamente distinta dai meri «atti» e «rilievi» disciplinati dall'art. 348 comma 4 c.p.p. — sugli esiti della quale deve necessariamente riferire il consulente medesimo. La distinzione tra rilievi della polizia giudiziaria (da svolgere tramite un ausiliario), da un lato, e consulenza tecnica di natura critico-valutativa (demandata dal Pubblico ministero ad un consulente tecnico), dall'altro, si profila, dunque, netta e puntualmente definita, come peraltro sottolineato dalla migliore dottrina processual-penalistica: v., sul punto, A. GAITO, Le funzioni della polizia giudiziaria tra "assicurazione" e "valutazione" delle fonti di prova: il problema dell'esperto, in Giur. It., 1996, II, c. 598 ss.; G. DE LEO, Le indagini tecniche di polizia. Un invito al legislatore, in Cass. pen., 1996, p. 697 ss.; A. SCAGLIONE, L'attività ad iniziativa della polizia giudiziaria, Torino, 2001, pp. 73 ss.". Inoltre si legge che "... la complessa attività di verifica della conformità di un fabbricato alla disciplina di riferimento, articolatasi in plurimi passaggi, debba necessariamente assumere la veste della «consulenza tecnica», non potendo, viceversa, essere affidata, in modo estemporaneo, ad un ausiliario di polizia giudiziaria ..."

