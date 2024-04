Pet therapy, dal 3 maggio il "Corso Propedeutico per Interventi Assistiti con gli Animali" della Regione Campania

Inserito da (PNo Editorial Board), martedì 2 aprile 2024 08:53:47

La Regione Campania, in collaborazione con il C.R.I.U.V. e con l'Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 centro - UOC Formazione e Rapporti con Università, propone un Percorso formativo dal Titolo: "Corso propedeutico per interventi assistiti con gli animali (IAA)".

Il Corso Propedeutico per Interventi Assistiti con gli Animali, che inizierà il 3 maggio nell'Auditorium della Regione Campania, rappresenta il primo step per intraprendere l'avviamento formativo ai percorsi specifici dedicati agli IAA, quali il Coadiutore dell'Animale, il Medico Veterinario esperto in IAA, il Responsabile di Progetto ed il Referente di Intervento.

Gli Interventi Assistiti con gli Animali (I.A.A.), ossia la "Pet therapy", sono esperienze di interazioni positive derivanti dalla relazione uomo/animale, guidata con competenza professionale, al fine di migliorare o mantenere lo stato di salute e di benessere fisico, psichico e sociale della persona, nel pieno rispetto del benessere animale ed implicano la necessità di operare con norme che garantiscano la qualità dei servizi, la standardizzazione dei centri che li erogano, l'elevata professionalità degli operatori del settore e il benessere degli animali coinvolti.

Il Corso Propedeutico fornisce l'acquisizione di competenze di base: • nell'ambito della conoscenza degli animali coinvolti negli IAA per i diversi ambiti di intervento (AAA, EAA, IAA); • nell'ambito della conoscenza delle specifiche competenze delle figure professionali e degli operatori all'interno dell'équipe • nell'ambito della progettazione di IAA In particolare, saranno esaminati i seguenti argomenti: • relazione uomo-animale • normativa nazionale e regionale; contenuti delle Linee Guida Nazionali • ruolo dell'équipe multidisciplinare • responsabilità delle diverse figure professionali e degli operatori • esperienze pratiche di IAA.

Il Corso Propedeutico è erogato dal Centro di Riferimento regionale per l'Igiene Urbana Veterinaria (C.R.I.U.V.) e dall'ASL Napoli 1 Centro in collaborazione con l'Associazione OdV Nitrì. Il Corso Propedeutico mette a disposizione 100 posti di cui 20 riservati a Medici Veterinari afferenti alle A.A.S.S.L.L. della Regione Campania. Per poter accedere al Corso Propedeutico è necessario aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso di un titolo di studio (licenza media e/o diploma di scuola superiore di secondo grado e/o laurea). Per la partecipazione occorre inviare l'apposita modulistica, debitamente compilata, scaricabile sul sito: https://polointegrato.it/criuv/attivita-formative alla email: criuv.formazione@aslnapoli1centro.it

La graduatoria dei partecipanti sarà determinata dall'ordine progressivo di invio della modulistica. I partecipanti riceveranno conferma dell'iscrizione tramite posta elettronica alla email dichiarata. Il Corso ha un onere di iscrizione pari ad euro 150.00.

LE DOMANDE DI ISCRIZIONE VANNO INVIATE ENTRO IL 5 APRILE 2024.

Clicca qui per leggere tutte le info e scaricare modulo di iscrizione