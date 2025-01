"La Salute Vien Mangiando": un dialogo tra scienza e cittadinanza a Minori

Inserito da (Admin), domenica 19 gennaio 2025 14:02:41

Ieri, 18 gennaio, la Sala Consiliare del Comune di Minori ha ospitato l'incontro dal titolo "La salute vien mangiando...", condotto dalla dottoressa Marianna Lucibello, esperta in nutrizione. L'evento, organizzato dalla Scuola dell'infanzia paritaria Santa Trofimena, rientra nelle numerose iniziative pensate dall'Istituto per arricchire la didattica e promuovere una formazione completa per i propri bambini.

Durante l'incontro, la dottoressa Lucibello ha affrontato temi fondamentali come il "piatto bilanciato" e l'"alimentazione emotiva", offrendo una nuova prospettiva sul concetto di dieta. Non come una semplice privazione, ma come uno stile di vita armonioso che integra cibo, movimento, riposo, passioni ed emozioni. La partecipazione attiva dei genitori, dei bambini e di tutti gli interessati ha testimoniato il grande interesse per queste tematiche, particolarmente sentite in un territorio come quello della Costa d'Amalfi, ricco di eccellenze agricole e ittiche.

L'evento ha avuto anche il supporto istituzionale del Sindaco di Minori, Andrea Reale, la cui presenza ha sottolineato l'importanza del rapporto tra salute e alimentazione per il benessere della comunità. «La preparazione e la passione della dottoressa Lucibello, la presenza del Sindaco Reale e la partecipazione copiosa dei cittadini palesano la consapevolezza della scienza, delle istituzioni e dei singoli cittadini in merito al rapporto tra salute e nutrizione», ha dichiarato la Scuola Santa Trofimena in un comunicato inviato alla nostra redazione.

Un sentito ringraziamento da parte dell'Istituto va a tutti i partecipanti che, con la loro presenza, hanno contribuito al successo dell'incontro. In un territorio che già si distingue per la qualità della sua produzione alimentare, l'interazione tra alimentazione e salute non poteva che suscitare tanto interesse.

La Scuola Santa Trofimena, con iniziative come questa, dimostra il proprio impegno nel sensibilizzare le nuove generazioni e le loro famiglie verso uno stile di vita sano e consapevole, confermando il ruolo educativo che va oltre le mura scolastiche.