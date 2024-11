ZTL Territoriale: la proposta lanciata nel 2018 dal Sindaco di Amalfi entra nel Codice della Strada

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), giovedì 21 novembre 2024 17:59:16

Finalmente, dopo sei anni di attesa e impegno da parte delle istituzioni locali e nazionali, la proposta del Sindaco di Amalfi, Daniele Milano, di istituire una ZTL Territoriale per la Costa d'Amalfi è stata approvata dal Parlamento italiano e inserita nel Codice della Strada. Un passo decisivo che segna una pietra miliare nella gestione del traffico e nella sostenibilità ambientale della zona.

«Sei anni fa lanciavo la proposta di istituire una ZTL Territoriale per ridurre il traffico in Costa d'Amalfi», ha dichiarato il Sindaco Milano. «Oggi, quell'idea è entrata nel Codice della Strada, un risultato che rappresenta un lavoro lungimirante e trasversale, frutto di una collaborazione tra le istituzioni locali e nazionali».

Questa norma, che prevede la creazione di Zone a Traffico Limitato extra-urbane nei siti UNESCO, come la Costa d'Amalfi, è destinata a rivoluzionare la gestione del traffico nelle aree a forte afflusso turistico. Il progetto non solo è un passo fondamentale per la riduzione dell'inquinamento e la tutela del territorio, ma potrebbe diventare un modello applicabile anche in altre località italiane.

Il Sindaco Milano ha voluto esprimere il suo riconoscimento a coloro che hanno reso possibile questo successo: «Un grande ringraziamento va all'on. Tullio Ferrante, Sottosegretario ai Trasporti, per il determinante lavoro di raccordo e mediazione che ha portato all'approvazione della norma. Al Viceministro agli Esteri, on. Edmondo Cirielli, per il suo supporto, e agli on.li Piero De Luca e Imma Vietri, firmatari dell'emendamento che ha permesso l'istituzione della ZTL».

Inoltre, il Sindaco ha sottolineato il fondamentale ruolo delle istituzioni locali, come la Regione Campania e la Provincia di Salerno, che hanno finanziato lo studio di fattibilità e la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica, per un importo superiore ai 4 milioni di euro. Un impegno che ha visto anche il coordinamento dell'allora Prefetto di Salerno, Francesco Russo, nella definizione dell'accordo istituzionale tra i 14 Comuni della Costa d'Amalfi.

La proposta è stata sostenuta anche dai cittadini, che hanno raccolto oltre 10.000 firme, e dalle associazioni locali, dalle ambientaliste alle imprenditoriali, passando per il supporto di Cittaslow Italia. Un ampio consenso che ha dato forza a questo lungo e complesso iter legislativo.

«Ora bisogna guardare avanti», ha concluso il Sindaco Milano. «Nel 2025 dovranno essere scritte le regole, completato il progetto e realizzato l'impianto tecnologico, prima di avviare la fase di test. Questo è solo l'inizio di un percorso che dovrà garantire una gestione sempre più sostenibile e responsabile del nostro territorio».

Leggi anche:

La Ztl Territoriale è legge, Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana plaude alla modifica del Codice della Strada