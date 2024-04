Turismo. Ferrante (Mit) commenta articolo “Daily Mail”: «ZTL Costiera Amalfitana presto realtà»

Inserito da (PNo Editorial Board), mercoledì 10 aprile 2024 18:44:33

«La Costiera amalfitana si conferma meta turistica di eccellenza, richiamando visitatori da tutto il mondo grazie alla sua vocazione di set cinematografico naturale. Come sottolineato da un articolo del Daily Mail, la Costiera può attrarre sempre più turisti e ha bisogno di interventi capaci di valorizzarla. Stiamo lavorando proprio con questo obiettivo: con il via libera al Codice della Strada da parte della Camera, è stata approvata in prima lettura la norma sulla Ztl nelle aree Unesco per la quale mi sono personalmente impegnato. Si tratta di un'innovazione importante, pensata anzitutto per la Costiera amalfitana sulla base delle istanze espresse dai sindaci del territorio. Ho voluto recepire le loro richieste con una misura che consentirà di migliorare la mobilità e di assicurare la qualità dell'offerta turistica. La Ztl sarà presto realtà e rappresenterà un volano straordinario per il turismo in territori meravigliosi come quello della Costiera amalfitana». Lo afferma il Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Tullio Ferrante.

Leggi anche:

Atrani alla ribalta grazie al successo della serie Netflix "Ripley", l'allarme del Daily Mail: «Rischia overtourism»