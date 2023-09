Tramonti, Sindaco Amatruda conclude il bilancio «dei risultati più significativi dell'amministrazione» con una scheda sintetica

Inserito da (PNo Editorial Board), lunedì 4 settembre 2023 18:52:34

Si conclude oggi l'appuntamento settimanale con il Sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda, che dopo quattro anni di mandato, ha inteso rendere compartecipi i cittadini, a mezzo stampa, «di quello che abbiamo fatto in questi anni di amministrazione, di condividere i progetti elaborati, quelli realizzati, quelli avviati e quelli in animo di elaborare per il futuro».

Oggi, il Primo Cittadino ripropone la scheda sintetica degli interventi e dei progetti di cui si è discusso in precedenza per singolo argomento. Quasi 18 milioni di euro per interventi che spaziano dal dissesto idrogeologico alla sanità, dalla scuola allo sport, dalle infrastrutture all'ambiente.

«Speriamo di essere stati capaci di rappresentarvi, con questi appuntamenti, il nostro impegno ed il valore dei risultati conseguiti. Comunque, qualora vi saranno nuovi, importanti traguardi raggiunti, vi terremo sempre informati», dichiara Amatruda.