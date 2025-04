Traffico in tilt sulla Statale “Amalfitana”, Vietri (FdI): «Basta caos, De Luca attivi iter per la Ztl urbana»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), sabato 26 aprile 2025 12:58:22

"La stagione estiva non è ancora iniziata e in Costiera Amalfitana (Salerno) già si registrano code di traffico ed enormi disagi alla circolazione veicolare, che troppo spesso provocano un incremento di incidenti mortali e ritardi nei soccorsi. Un problema atavico che la Regione Campania, le amministrazioni locali di centrosinistra e i Governi precedenti Pd-M5S non sono stati capaci di risolvere. Il Governo Meloni, invece, si è subito occupato della questione modificando il Codice della Strada. E, con un emendamento a mia prima firma presentato alla Camera, è stata introdotta la possibilità di istituire la Ztl anche in Costa d'Amalfi". Lo dichiara, in una nota, il deputato di Fratelli d'Italia Imma Vietri, eletto nel collegio uninominale dell'Agro nocerino sarnese-Costiera Amalfitana, che ha seguito l'iter parlamentare d'intesa con il Vice Ministro Edmondo Cirielli e il Senatore Antonio Iannone, oggi Sottosegretario al Mit. "Sono trascorsi cinque mesi dall'approvazione definitiva del Parlamento, ma la Regione Campania, che ha il compito di definire la perimetrazione e i criteri dell'attivazione della Ztl assicurando adeguate condizioni di circolazione e sicurezza stradale anche sulla rete viaria esterna ad essa, continua a non attuare i suoi adempimenti. Chi a sinistra ha cercato di prendersi meriti altrui o che nelle legislature precedenti non si è mai occupato della problematica, solleciti il presidente De Luca affinchè adempia in tempi rapidi a quanto di sua competenza per consentire a residenti, visitatori ed imprenditori turistici di potersi muovere in sicurezza nelle località' della Costiera Amalfitana", conclude Vietri.