«Sogno una sanità pubblica universale», De Luca contro il Governo: «Non ha stanziato un euro»

sabato 14 ottobre 2023

«La sanità pubblica universale è il principale servizio di civiltà che noi possiamo fornire ai nostri concittadini. Io sono tra quelli che ritengono che questa sia la priorità assoluta delle politiche nazionali e che nella definizione della legge di bilancio questa debba essere la priorità, su tutto. Cuneo fiscale, aiuti alle imprese, aiuti alle famiglie, aiuti all'universo: non c'è nulla di prioritario rispetto alla vita delle persone».

Queste le parole di Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento al convegno "La Sanità italiana: omogeneità e differenziazione", che si è tenuto a Napoli giovedì 12 ottobre, organizzato dal Dipartimento di Giurisprudenza dell'Ateneo federiciano e dalla Fondazione Muto ETS.

«Ho ascoltato le ultime dichiarazioni del presidente del Consiglio: da brividi. Non solo non ci sono altre risorse, credo di aver capito che c'è a malapena, ma non a totale copertura, uno stanziamento per i rinnovi contrattuali del personale sanitario. Non c'è un euro per recuperare il tasso d'inflazione, non un euro per coprire le case di comunità. Non c'è niente. Dal mio punto di vista è una posizione di totale irresponsabilità», ha aggiunto il presidente della Regione Campania.