Sanità’, Vietri (FdI): «De Luca inadempiente sulle liste d’attesa. Campania ha usato meno del 50% dei fondi per snellirle»

Inserito da (PNo Editorial Board), sabato 24 giugno 2023 08:16:13

«Il Governo Meloni continua a monitorare l'andamento dei servizi di assistenza sanitaria in tutte le regioni d'Italia. Ad una mia interrogazione sul problema relativo alle lunghe liste d'attesa - seppur di competenza regionale - il Ministero della Salute ha risposto che sono stati implementati i monitoraggi sulle prestazioni ambulatoriali e che le Regioni che non hanno ancora azzerato le liste - come la Campania - possono continuare ad avvalersi di specifiche misure di finanziamento per proseguire le attività di recupero e per intervenire sulle liste d'attesa. La Campania, finora, ha utilizzato meno del 50% del finanziamento e recuperato meno del 50% delle prestazioni».

Così la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri ha risposto alle dichiarazioni del governatore Vincenzo De Luca sull'emigrazione sanitaria dal Sud verso il Nord, sostenendo che «il presidente della Regione, invece di distogliere l'attenzione parlando di presunti giochi di prestigio - che secondo lui verrebbero fatti nelle strutture sanitarie lombarde per favorire l'emigrazione sanitaria dal Sud a scapito degli stessi cittadini del Nord - dovrebbe ammettere la sua totale incapacità di gestire la sanità campana che sta comportando la fuga, oltre che di numerosi pazienti, anche di molte eccellenze mediche».

Nella risposta all'interrogazione presentata dall'onorevole Vietri, inoltre, il Ministero della Salute ha fatto sapere che «sta valutando l'opportunità, come avvenuto già nel 2021 e 2022, di fare ricorso alle strutture private accreditate attraverso l'assegnazione di quote budget integrativi, destinate ed adeguatamente rendicontate, al recupero delle liste di attesa. L'obiettivo è snellirle il più possibile per andare incontro alle esigenze dei pazienti, in particolare dei più fragili come i malati oncologici che devono avere assolutamente la priorità».

L'onorevole Vietri ha ringraziato il ministro Schillaci e il sottosegretario Gemmato i quali hanno confermato che «è cura del Ministero attuare ogni forma di coordinamento e controllo, nel rispetto delle vigenti disposizioni, al fine di tutelare la salute dei cittadini campani e della popolazione italiana tutta. Ci sono certamente tante cose ancora da realizzare per curare la sanità pubblica e migliorare la qualità e uniformità territoriale dell'assistenza sanitaria, ma - ha concluso Vietri - il Governo Meloni ha cominciato con il piede giusto e siamo sicuramente sulla buona strada».