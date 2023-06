Sanità, Vietri (FdI): «Dal Crea ennesima bocciatura per De Luca»

Inserito da (PNo Editorial Board), giovedì 22 giugno 2023 10:27:56

«Ennesima sonora bocciatura per la gestione della sanità targata De Luca. La Campania, infatti, si è collocata, nel rapporto Crea Sanità, agli ultimi posti tra le regioni italiane, a causa dei livelli di performance sanitarie che risultano inferiori al 32% rispetto ai parametri. E, dunque, risultati insufficienti per garantire le sei dimensioni analizzate: appropriatezza, equità sociale, innovazione, esiti, dimensione economico-finanziaria e innovazione».

Lo dichiara, in una nota, la deputata di Fratelli d'Italia Imma Vietri commentando il rapporto "Le performance regionali" del Crea Sanità (Centro per la ricerca economica in sanità) presentato ieri, 21 giugno, a Roma.

«Il risultato della Campania - aggiunge la deputata di FdI - è davvero disastroso. E, anche in questo caso, a giudicare negativamente la sanità campana non è un partito di opposizione bensì un altro ente terzo, che nulla ha a che vedere con la politica. Ci chiediamo quindi, questa volta, De Luca con chi se la prenderà? L'emergenzaè ormai sotto gli occhi di tutti: liste di attesa lunghissime, carenza di personale medico e infermieristico, reparti che chiudono, pronto soccorso quotidianamente in tilt ecc.. C'è poco da aggiungere. Se nonché il governatore e i suoi nominati dovrebbero prendere atto del loro fallimento e trarne le conseguenze».