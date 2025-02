Sanità, Vietri (FdI): “Campania più indebitata d’Italia per fuga di pazienti. De Luca smentito dai numeri”

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), venerdì 14 febbraio 2025 07:25:00

"I nuovi dati della Fondazione Gimbe parlano chiaro: anche per la mobilità sanitaria interregionale la Campania continua ad essere maglia nera in Italia. La Regione guidata da De Luca è quella che, infatti, vede maggiormente i propri malati andarsi a curare in strutture situate fuori dai confini regionali, con un saldo passivo di 308 milioni di euro nei confronti delle altre Regioni (con un 'indice di fuga' al 9,6%), guidando la classifica delle più indebitate d'Italia".

Lo dichiara, in una nota, il deputato campano Imma Vietri, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera.

"Un trend di indebitamento, quello campano, che non si ferma, ma che anzi è cresciuto, in un solo anno, di 87 milioni di euro, a dimostrazione che, nonostante i piani di rientro e il lungo commissariamento, la sanità regionale resta tutt'altro che capace di soddisfare le esigenze dei suoi cittadini costretti ad andare altrove per curarsi. Il governatore De Luca e chi lo continua a sostenere (Pd compreso) hanno grandi responsabilità politiche nel tracollo della Regione, a partire proprio dal settore della Sanità, che è sotto gli occhi di tutti. La propaganda elettorale che De Luca continua ad alimentare da Palazzo Santa Lucia è smentita dai numeri e soprattutto dalla drammatica realtà che si vive nelle strutture ospedaliere campane. A distanza di dieci anni dal suo insediamento e a fronte delle tante promesse mai mantenute - conclude Vietri - non esistono più alibi per giustificare questo disastroso fallimento".