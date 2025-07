Sanità, scontro sul piano di rientro in Campania. De Luca parla di «ricatto politico», Iannone ribatte: «Parametri non raggiunti dalla Regione»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 29 luglio 2025 17:50:18

Botta e risposta tra il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, sul tema caldo della sanità regionale e, in particolare, sulla mancata uscita dal Piano di Rientro.

Il governatore ha duramente attaccato il Governo e il Ministero della Salute, parlando apertamente di "ricatto politico" a danno della Campania. «Il 10 luglio si è tenuta a Roma l'ennesima riunione - ha affermato De Luca - e ancora una volta non è stato deciso nulla. Dopo oltre cinque anni dalla fine del commissariamento, continuiamo a subire uno stallo politico inaccettabile. La Campania è ostaggio di chi ha già chiuso i punti nascita a Piedimonte Matese, Sessa Aurunca e Sapri. Vedremo che succede nella prossima riunione fissata per il 4 agosto».

La replica di Iannone non si è fatta attendere: «È gravissimo che De Luca parli di ricatto. Lo Stato non ricatta, lo fanno i delinquenti. Se davvero pensa a un ricatto, vada a denunciare. Usare questi toni, trasformando ogni appuntamento pubblico in una lite da bar, è inammissibile».

Il senatore ha poi puntualizzato che «la sanità è gestita dalle Regioni» e che «il Ministero ha solo una funzione di vigilanza». Per uscire dal Piano di Rientro, ha aggiunto, «servono parametri tecnici oggettivi che la Campania non ha ancora garantito».

«De Luca - conclude Iannone - non è riuscito in dieci anni a creare un sistema sanitario efficiente. In Campania ci sono medici straordinari che, se messi nelle condizioni giuste, dimostrano il loro valore altrove. Ma qui a mancare è l'organizzazione, con manager e primari scelti per logiche elettorali. La realtà è sotto gli occhi di tutti: ospedali in difficoltà, liste d'attesa interminabili e cittadini frustrati. La smetta di fare l'alunno ciuccio e presuntuoso: l'analisi del Ministero sarà rigorosa e imparziale, e non basata sulle sue dichiarazioni».