Sanità, Matera (FdI): «Bene decreto Schillaci, la Campania ne beneficerà nonostante gestione De Luca»

Inserito da (PNo Editorial Board), mercoledì 29 marzo 2023 10:31:35

Pagare di più i medici del pronto soccorso, disincentivare le uscite, mettere un tetto agli introiti dei professionisti a gettone.

Ieri, 28 marzo, in Consiglio dei ministri è stato approvato il decreto Schillaci, per dare un po' di respiro a un settore in sofferenza: la Sanità.

A commentarle, in una nota stampa, è il senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera, presidente del Comitato per la Legislazione del Senato: «Un importante pacchetto di riforme per dare finalmente una svolta all'annoso problema del personale sanitario, poiché serve una risposta strutturale per risolvere una questione che non è più rimandabile. Purtroppo, sappiamo tutti che ci sono pochi medici e infermieri, con stipendi non competitivi, che fanno il massimo ma non riescono a garantire le prestazioni necessarie ai cittadini, che alla fine rinunciano a curarsi».

«Il decreto - continua Matera - prevede una serie di misure in coerenza con l'Atto di Indirizzo 2023 del Ministero della Salute: è giusto gratificare i medici che lavorano in prima linea nei pronto soccorso, come è giusto intervenire sulle liste di attesa. Purtroppo, la Regione Campania sconta più di altri tali carenze, a causa della gestione del presidente De Luca che ha peggiorato le condizioni della sanità campana a danno dei cittadini. Nella nostra regione, infatti, le liste di attesa hanno tempi biblici e il budget inadeguato per le strutture accreditate private non consente a queste ultime di supportare le strutture pubbliche nell'espletamento delle prestazioni sanitarie come dovrebbe essere. È ora di cambiare passo anche in Campania, nonostante De Luca, e l'approvazione di questo decreto è un primo importante passo per dare finalmente risposte ai cittadini».

Leggi anche:

Sanità al collasso, approvato il Decreto Schillaci: più soldi a chi lavora al Pronto soccorso e più libertà alle Asl per le assunzioni