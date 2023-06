Sanità, Iannone attacca De Luca: «La Campania penultima per spesa procapite»

Inserito da (Redazione Costa d'Amalfi), martedì 27 giugno 2023 07:32:51

"Ad eccezione della Calabria, la Campania di De Luca è la Regione che dedica meno spesa pro capite alla sanità". Lo dichiara il senatore di Fratelli d'Italia, Antonio Iannone, commissario regionale del partito in Campania.

"Questo per non parlare della qualità del servizio che è assolutamente inesistente. In considerazione del fatto che i campani non godono proprio di una salute di ferro, visto che siamo tra le regioni con il più alto tasso di mortalità per patologie cardiache ed oncologiche, il dato diffuso dall'ANCI certifica un nuovo fallimento di De Luca che preferisce spendere per amenità utili esclusivamente alle sue esigenze di politica clientelare", conclude il senatore.