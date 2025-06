Sanità, Forza Italia Salerno chiede al Ministro Schillaci una Commissione d’inchiesta sul “Ruggi”

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), martedì 24 giugno 2025 13:07:52

Alla luce delle reiterate segnalazioni emerse negli ultimi mesi - culminate nell'inchiesta televisiva della trasmissione "Far West" - i vertici provinciali e cittadini di Forza Italia, Giuseppe Fauceglia e Roberto Celano, hanno indirizzato al Ministro della Salute Orazio Schillaci una richiesta formale per l'invio urgente di una Commissione ministeriale d'inchiesta presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno.

Nel documento - trasmesso ufficialmente in data 24 giugno 2025 - si denunciano gravi criticità nella gestione della struttura, episodi di malasanità, disorganizzazione interna e una crescente sfiducia dei cittadini nei confronti del pronto soccorso e dei servizi sanitari offerti. Di seguito il testo integrale.

Onorevole Ministro,

alla luce delle gravi criticità emerse da ripetute inchieste giornalistiche - ultima, solo in ordine di tempo, quella trasmessa dalla trasmissione "Far West" - riteniamo doveroso, nella nostra qualità di rappresentanti politici sul territorio, rivolgerci a Lei per chiedere un immediato intervento del Ministero della Salute.

Il quadro delineato solleva inquietanti interrogativi sul corretto ed efficiente funzionamento dell'Azienda Ospedaliera Universitaria "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, in merito alla tutela del diritto alla salute e alla qualità delle cure offerte. È particolarmente significativo - e preoccupante - che siano stati proprio medici e infermieri dello stesso nosocomio, ormai stanchi di assistere in silenzio, ad aver denunciato pubblicamente episodi di malasanità, mancanze organizzative e perfino decessi che, secondo quanto riportato, avrebbero presumibilmente potuto essere evitati. Naturalmente, non si intende in alcun modo interferire sull'accertamento della veridicità dei fatti, in ordine ai quali non vi è alcuna conoscenza diretta, ma ciò non esime dal richiedere opportuni accertamenti, proprio per lo sconcerto provocato dalle indagini giornalistiche, ciò comportando l'urgenza di un'azione di verifica da parte del Ministero.

I cittadini salernitani, da troppo tempo, si sentono privati di un accesso sicuro, umano e dignitoso alle cure sanitarie. La fiducia nelle istituzioni sanitarie locali è oggi gravemente compromessa, ciò nel silenzio assordante di quelle istituzioni locali che sulla materia hanno competenza. Vi è un timore diffuso e concreto nel dover ricorrere al P.S. del Ruggi, percepito sempre più come un luogo di disagio e rischio.

Particolarmente emblematica è la vicenda della Torre Cardiologica, che in passato, sotto la direzione del Prof. Severino Iesu, rappresentava un polo di eccellenza riconosciuto a livello nazionale. Scelte gestionali e finanche latamente politiche, che paiono disattendere ogni principio di merito e competenza, avrebbero costretto il Prof. Iesu, come dallo stesso dichiarato, ad abbandonare il proprio incarico, determinando di fatto lo "smantellamento" di una delle realtà sanitarie più qualificate del Mezzogiorno.

Con la presente, Le chiediamo formalmente l'invio di una Commissione d'inchiesta ministeriale presso l'A.O.U. "Ruggi d'Aragona" di Salerno, con il compito di accertare lo stato effettivo della struttura, la qualità delle prestazioni sanitarie, la correttezza della gestione amministrativa, l'adeguatezza dei percorsi di cura, la persistenza dei requisiti per la permanenza in carica del vertice apicale del nosocomio ed assumere, conseguenzialmente, ogni iniziativa necessaria al fine di restituire efficienza nelle cure, serenità e fiducia ai cittadini salernitani.

Siamo certi che vorrà accogliere questa richiesta nell'interesse superiore della tutela della salute pubblica, restituendo ai cittadini salernitani fiducia nelle Istituzioni ed assicurando il costituzionale diritto alla salute.

In attesa di un Suo cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Salerno, 24 giugno 2025

Prof Giuseppe Fauceglia

(Segretario cittadino F.I. Salerno)

Dott. Roberto Celano

(Segretario provinciale FI Salerno)