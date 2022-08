Rifiuti, “Idea Comune” (Maiori) sul Sub Ambito Distrettuale Costa d'Amalfi: «Ottima opportunità, ma che non sia un “carrozzone”»

Scritto da (PNo Editorial Board), sabato 6 agosto 2022 14:48:14

Ultimo aggiornamento sabato 6 agosto 2022 14:48:14

Lo scorso mercoledì 20 luglio, presso la Sala Consiliare del Comune di Vietri sul Mare, alla presenza del Vicepresidente e Assessore regionale all'Ambiente Fulvio Bonavitacola, è stata stipulata la Convenzione tra i tredici Comuni della Costiera Amalfitana per la Costituzione del Sub Ambito Distrettuale "Costa d'Amalfi", che si occuperà della gestione integrata dei rifiuti urbani su tutto il comprensorio.

«A Maiori le forze di opposizione - spiega il gruppo di minoranza "Idea Comune" - hanno votato a favore, perché il territorio è omogeneo, i 13 Comuni hanno tutti una vocazione turistica, le esigenze delle singole comunità dal punto di vista socioeconomico sono le stesse, lo spazzamento, la raccolta e il trasporto rifiuti, ben organizzato, consentirà l'abbassamento del costo totale del servizio (TASI) anche del 30%. Quindi si avrà una maggiore efficienza, una migliore qualità del servizio, e un consistente abbassamento del costo».

«Il nostro voto favorevole - precisano i consiglieri Salvatore Dell'Isola e Marco Cestaro - presuppone che il Sindaco e la Giunta si battano affinché venga evitata la nascita di un "carrozzone" che frena e spreca i vantaggi della scelta e affinché si dia dignità ai lavoratori del settore e si operi nella massima trasparenza».

E proseguono: «A Maiori non deve più accadere quello che ancora succede al Demanio: le due isole ecologiche offendono i cittadini e chi ci lavora; più Comuni vanno a sversare, ma oltre al danno ambientale c'è anche quello economico, alla fine a pagare è SEMPRE il Comune di Maiori. Chiediamo il pieno coinvolgimento dell'intero Consiglio Comunale per le scelte che si prenderanno e per gli indirizzi che dovrà dare il Consiglio Comunale».

«Ovviamente questo è un servizio delicato: non si può nemmeno ipotizzare astrattamente che in questa nuova struttura abbia un ruolo decisionale la Miramare Service srl; si preoccupa di troppe cose: dei cimiteri, degli approdi, delle spiagge... Ma le maggiori lacune si riscontrano proprio nel campo dei rifiuti, lo spazzamento, la raccolta e il trasporto rifiuti. Noi come oppositori faremo la nostra parte. I cittadini, tutti, debbono però essere ampiamente informati degli sviluppi di questo importante nuovo comparto. Il risparmio ci sarà per tutti», chiosano.

