Politica, Iannone (FdI): «Solidarietà a Giorgia Meloni, in Campania imbrattati manifesti con accuse di nazismo»

Inserito da (PNo Editorial Board), mercoledì 24 aprile 2024 18:53:04

Dopo la questione della cancellazione di un intervento dello scrittore Antonio Scurati sul 25 aprile, previsto per sabato sera nel programma di Rai 3 Chesarà, monologo in cui lo scrittore si domandava perché il presidente del Consiglio non si sia mai dichiarata «antifascista», in Campania alcuni manifesti elettorali con il volto di Giorgia Meloni sono stati marchiati con gli epiteti «bugiarda nazista» oppure «fascisti disonesti».

«Una vergogna che la campagna pubblicitaria di Fratelli d'Italia sia stata immediatamente aggredita da manifesti che accusano la Meloni di essere "bugiarda e nazista". I manifestoni 6x3 con l'effige del Presidente del Consiglio affissi in tutte le province campane sono stati immediatamente imbrattati con accuse ed offese infondate e inqualificabili. Auspico che le forze dell'ordine accertino la responsabilità di questa vile iniziativa. Ci aspettiamo ferma condanna delle Istituzioni locali a prescindere dai colori politici. Non si può lasciare spazio a questa barbarie politica che deve essere subito arrestata se non si vuole far degenerare il clima di campagna elettorale in vista del voto alle Europee del prossimo giugno 2024». Lo dichiara il Senatore Antonio Iannone, Commissario Regionale del Partito in Campania.