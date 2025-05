Polichetti (Udc) chiede visita al centro Covid del Ruggi di Salerno: «Verifica sull’uso dei fondi pubblici»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), lunedì 12 maggio 2025 12:38:36

Il responsabile nazionale Sanità dell'Udc, Mario Polichetti, ha formalmente richiesto, tramite una comunicazione di posta elettronica certificata inviata al direttore generale dell'Azienda "Ruggi" di Salerno, Vincenzo D'Amato, la possibilità di visitare il centro Covid situato all'interno del plesso ospedaliero di via San Leonardo. La richiesta è stata avanzata con l'intento di monitorare da vicino lo stato delle strutture sanitarie locali e garantire la massima trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche.

«Riteniamo doveroso - ha dichiarato Polichetti - poter constatare di persona lo stato delle strutture, soprattutto quelle sanitarie, che sono state realizzate grazie ai fondi pubblici dei contribuenti. È nostro diritto e dovere come rappresentanti istituzionali verificare che le risorse siano utilizzate al meglio e che le strutture stesse siano in grado di rispondere adeguatamente alle necessità dei cittadini, in particolare in un periodo così delicato come quello che stiamo vivendo».

Polichetti ha inoltre sottolineato che la visita avrà l'obiettivo di «confrontarsi direttamente con i responsabili della struttura per valutare insieme eventuali margini di miglioramento. La sanità pubblica deve essere sempre più efficiente, trasparente e vicina alle esigenze della popolazione».

«La nostra richiesta di confronto e monitoraggio - ha aggiunto Polichetti - si inserisce in un più ampio percorso di dialogo e controllo che l'Udc sta promuovendo a livello nazionale sui temi della sanità pubblica. In questo contesto, la visita al centro Covid di Salerno rappresenta un'occasione importante per portare avanti il nostro impegno in favore di una sanità più equa, accessibile e di qualità».

La visita, che verrà pianificata in collaborazione con gli uffici competenti del "Ruggi", sarà organizzata in una data e orario che permetteranno di svolgere un sopralluogo completo e approfondito. Questo impegno è parte di un'azione coordinata con altre iniziative simili che l'Udc sta portando avanti in diverse regioni italiane, con l'intento di monitorare e contribuire positivamente al miglioramento delle strutture sanitarie pubbliche.

La delegazione dell'Udc, oltre al professore Polichetti, sarà composta da rappresentanti locali e da esperti del settore sanitario, con l'obiettivo di offrire un contributo costruttivo, basato su dati concreti e sull'esperienza dei professionisti del settore.



«Il nostro obiettivo - ha concluso Polichetti - è garantire la salute dei cittadini, soprattutto in un periodo in cui la pandemia ha messo a dura prova le strutture sanitarie. La nostra azione non si limita alla denuncia, ma punta a proporre soluzioni concrete e a sostenere la gestione delle risorse per un servizio sanitario pubblico che sia davvero al servizio di tutti».

(Foto: Massimiliano D'Uva)