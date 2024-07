Pnrr, Lega Campania: «De Luca bocciato dai suoi stessi revisori»

Inserito da (Redazione il Vescovado Notizie), venerdì 19 luglio 2024 14:10:06

Ieri, 18 luglio, il consiglio regionale ha dato il via libera, con 26 voti favorevoli, 11 contrari e due astenuti, all'assestamento del Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2024-2026 e a una variazione di bilancio, a iniziativa dell'assessore al ramo Ettore Cinque.

Le variazioni di spesa previste nell'esercizio 2024 sono finalizzate, tra l'altro, a sostenere le risorse finanziarie per le Comunità Montane, a contribuire ai maggiori oneri a carico dei consorzi di bonifica, per garantire le risorse necessarie alle spese di manutenzione ordinaria nonché acquisto arredi presso i Centri per l'impiego, per coprire i corrispettivi inerenti alla gestione del Termovalorizzatore di Acerra.

Ma, in merito alla spesa per il PNRR, osservano i consiglieri regionali della Lega, "l'incapacità di amministrare di De Luca viene certificata dai suoi stessi revisori, che bocciano il presidente della Campania"

"Nel 2023, la spesa si attesta in media addirittura sotto il 10%, e per gli anni a venire le previsioni sono tutt'altro che confortanti. Che dire? Quando non c'è da finanziare la sagra del caciocavallo, De Luca si conferma campione degli sprechi e della borsa dai cordoni stretti", dichiarano Severino Nappi (capogruppo), Antonella Piccerillo, Carmela Rescigno e Aurelio Tommasetti.